Il nome più chiacchierato del momento in caso Genoa è senza dubbio quello di Albert Gudmundsson.Il fantasista islandese è da mesi al centro di voci di mercato che negli ultimi giorni sembrano aver raggiunto il proprio apice, con il possibile trasferimento alla Fiorentina che turba non poco i sonni dei tifosi rossoblù e di mister Alberto Gilardino.Ma ad accendere i riflettori sul 27enne nordico sono anche le parole rilasciate questa mattina a Tuttosport dall'amministratore delegato del Grifone, Andres Blazquez, circa la presenza in campo del numero 11 sabato sera nel debutto in campionato contro i Campioni d'Italia in carica: "- ha detto il CEO spagnolo -ma non appena recupererà tornerà a disposizione“.

Dopo aver saltato le amichevoli contro Brescia e Monaco e l'esordio in Coppa Italia con la Reggiana, Gudmundsson rischia dunque seriamente di marcare visita anche per la prima gara ufficiale in stagione con i rossoblù. Sempre che nel frattempo non arrivino novità dal mercato.