del club rossoblù ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "La costruzione della squadra sembra ancora in alto mare? Non direi, abbiamo fatto un investimento prevedendo la possibile partenza di uno degli attaccanti,, peccato solo che non sarà disponibile in queste due settimane. Ma ci eravamo mossi in anticipo proprio in previsione di una possibile partenza. La difesa e il centrocampo sono praticamente gli stessi dell'anno scorso, in più abbiamo aggiunto

- "Per Albert. Io lo capisco, capisco la sua spinta a partire nel momento migliore della carriera, ma per noi la cosa più importante è il Genoa.e, a oggi, non partirà".- "Queste sono cose che si leggono sui giornali, noi non abbiamo mai avuto un'offerta formale dall'Inter, è un giocatore su cui c'è l'interesse di tante squadre,Se le offerte non ci convincono e non c'è un sostituto all'altezza, resteremo al 100% con Albert, siamo contenti di tenerlo e anche lui non sarebbe così dispiaciuto. Ora Albert, ma non appena recupererà tornerà a disposizione".

Ekhator ha quasi fatto gol, peraltro, è un talento immenso. Lui sa che la politica della società è anche di investire sui giovani, come ha fatto anche nelle amichevoli. Ora stiamo integrando i preparatori atletici e i nutrizionisti della prima squadra anche nelle squadre Primavera e Under 17, così da agevolare un'eventuale approdo in prima squadra".

Se abbiamo il pieno sostegno della proprietà, come si può vedere continuiamo a investire. Il piano è sempre quello di vendere giocatori importanti nelle finestre di mercato, come fatto con Dragusin a gennaio e Retegui in estate. Ho firmato davanti al giudice un accordo (per dilazionare i debiti con l'Agenzia delle Entrate, ndr) e dobbiamo gestire tutto in funzione di rispettare le scadenze di questo accordo. L'obiettivo è di raggiungere 100 milioni di euro di ricavi annui escludendo le operazioni di mercato, nella stagione 2023/24 abbiamo chiuso con 72-75 milioni, la nostra proiezione per la 2024/25 è di arrivare a 82 milioni, la sfida rimane salire a quota 100 milioni nei prossimi campionati".

- "Non è un giudizio di merito, positivo o negativo, semplicemente un dato di fatto. In questo momentoNoi siamo soddisfatti di come viene gestita la situazione, benché non sia indubbiamente facile, noi siamo dipendenti del Genoa non di 777 Partners. A-Cap in tutto questo sta collaborando con 777 Partners per quanto riguarda anche il Genoa, fornendo supporto finanziario, così come succede per le altre squadre del gruppo. Per noi non è cambiato niente, continuiamo a prendere le decisioni qua a Genova, poi c'è un advisory board per la parte calcistica in cui ci aiutano a valutare le varie alternative per la scelta dei giocatori. Ci sono

- "La tifoseria del Genoa è incredibile, non ho mai vissuto una tifoseria del genere. Noi con loro siamo sempre stati molto trasparenti, anche nel modo e nella sostanza delle comunicazioni, e sfido chiunque a dire il contrario., ma ribadisco che non siamo mai stati vicini a una sua cessione., sarà una vera esplosione di genoanità, mi aspetto una serata incredibile, spero che riusciremo a vincerlo anche perché come 777 Partners non ci siamo finora riusciti".