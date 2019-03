Uno sguardo indietro ed uno in avanti.



Il portiere brasiliano del Genoa Jandrei ha speso anche alcune parole sulla situazione in casa rossoblù dopo la bella vittoria sulla Juve e in attesa della trasferta di Udine: “La vittoria con la Juventus - ha detto l'estremo difensore al sito ufficiale del club durante un i ntervenuto pubblico del quale è stato protagonista questa mattina presso una scuola del capoluogo ligure - ha generato grande entusiasmo, sabato a Udine ci aspetta una partita molto importante per il nostro obiettivo”.



Niente voli pindarici dunque per i rossoblù, attesi a chiudere quanto prima la questione salvezza.