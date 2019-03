Durante il suo intervento a RMC Sport Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato anche del futuro di Cristian Romero, che piace molto alla Juventus: "I bianconeri sono stati i primi a vederlo all'opera e hanno notato la sua personalità. La Juve si è mossa subito per il ragazzo e se mi chiedete dove andrà Romero dico probabilmente alla Juve, ma non so quando. Credo che l'anno prossimo vedremo ancora Romero nel Genoa perché un altro campionato qua non può che fargli bene, ma nel calcio mai dire mai".