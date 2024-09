Getty Images

Genoa-Juventus: Danilo festeggia le 200 gare in bianconero

27 minuti fa



La presenza in campo contro il Genoa di Danilo, nella gara di questa sera valida per il sesto turno di Serie A, ha permesso al difensore brasiliano della Juventus di celebrare il suo 200° gettone in maglia bianconera.



Un'avventura quella del 32enne di Bicas iniziata nell'agosto 2019 in un incontro con il Napoli nel quale segnò anche un gol.



Come ricorda anche la Juventus attraverso i propri canali ufficiali, in questi cinque anni il capitano ha conquistato cinque trofei in totale: uno scudetto, due Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. "Ma il suo contributo - come fa notare il club piemontese - va oltre le statistiche, oltre il campo: un contributo umano, oltre che calcistico".