Genoa-Juventus, UFFICIALE: gara a porte chiuse. Nessun rimborso per gli abbonati, vietate anche tre trasferte

La notizia, nell'aria da ieri, ora ha assunto anche i crismi dell'ufficialità:Dopodi mercoledì sera, il Prefetto di Genova ha recepito le determinazioni dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive decidendo di far disputareper una sfida che quasi certamente avrebbe fatto registrare l'ennesimo 'tutto esaurito' per le gare casalinghe del Grifone. Oltre il danno di non poter assistere dal vivo alla partita contro i bianconeri, gli oltre 28.000 abbonati del Genoa subiranno inoltre anche la beffa di non ricevere alcun rimborso. L'articolo 10 della tessera stagionale sottoscritta dai tifosi rossoblùnega infatti la possibilità di ottenere un risarcimento anche parziale in caso di chiusura per qualsivoglia causa o di squalifica del campo: "La squalifica dello Stadio Luigi Ferraris di Genova nonché l’obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori (...) non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti".

- Per quanto riguarda le trasferte, saranno chiusi i settori ospiti per le partite del Genoa in casa di Atalanta (5 ottobre), Lazio (27 ottobre) e Parma (4 novembre)