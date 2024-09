Genoa-Juventus, Capozucca: "Sapevo che Motta era un grande. Gilardino? L'ho consigliato io a Zangrillo"

Alla vigilia di Genoa-Juventus, gara valida per il sesto turno di Serie A in programma domani sera al Luigi Ferraris, Tuttosport ha intervisto, colui che per primo da ex dirigente del Grifone assegno all'attuale tecnico bianconero Thiago Motta una panchina di Serie A: ". Ha una grande dote che è la chiarezza: ti dice le cose in faccia e non si nasconde".Ma tra le scoperte dell'ex ds rossoblù c'è, a suo dire, anche l'altro allenatore protagonista della sfida di domani: "Due anni fa il Genoa stava andando male in B eperché ero convinto delle sue capacità anche se aveva allenato solo in C e in D. Non ci ho visto male“.

"Alberto - ha proseguito Capozucca -ditemi quale Campione del Mondo avrebbe fatto la sua gavetta da allenatore, partendo addirittura dalla Serie D? Nessuno! Invece