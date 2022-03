Nel corso di un'intervista comparsa questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante tedesco dell'Inter Hansi Müller ha avuto modo anche di parlare dello sbarco sulla panchina del Genoa del suo connazionale Blessin: “Alex si è messo alla pari con il suo pubblico, si è mostrato in maniera autentica: non recita, è proprio fatto così. La spontaneità è molto importante perché i giocatori non sono scemi: se sospettano che un allenatore faccia l’attore, lo notano e poi hai problemi nel gestire il gruppo. Se si mostra trasparente, i giocatori sanno che si possono fidare. E i risultati si vedono“.