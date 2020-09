Ciò che Enrico Preziosi temeva si è realizzato. I 20 milioni di euro che il patron del Genoa contava di incassare dal ritorno di Andrea Pinamonti all'Inter non arriveranno.



Secondo quanto riporta il sito fcinternews.com, la società nerazzurra avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riacquisto di cui era titolare per il centravanti trentino cresciuto nel suo settore giovanile. Operazione che avrebbe permesso al Grifone di rientrare dell'investimento da 18 milioni fatto lo scorso febbraio e di risparmiare su uno stipendio che al lordo delle tasse ammonta a quasi tre milioni all'anno.



Ora al Genoa non resta che guardarsi attorno alla ricerca di nuovi possibili acquirenti il suo numero 99. Tra questi potrebbe esserci la Juventus che nelle scorse settimane aveva effettuato più di un sondaggio sul giocatore con l'idea di assegnargli il ruolo di bomber di scorta.