Genoa, 777 Partners perde i pezzi: tra sfratti, licenziamenti e svendita di beni, che futuro e cosa rischia il club

sembra non avere fine e, oltre ai già noti problemi di campo, con Alberto Gilardino e i suoi ragazzi finiti in un loop negativo di difficile uscita, piovono sul capoluogo ligure altri e ben più importantiE inevitabilmente il futuro passa dal fondola holding americana che soltanto tre anni fa acquistò l'intero pacchetto azionario del club e che sta diventando giorno dopo giorno un rebus di difficle gestione. La società sta infatti perdendo un pezzo dietro l'altro del suo gruppo, investita da un crisi finanziaria che potrebbe portarla verso il fallimento.

Le prime tessere del puzzle a cadere sono state nei mesi scorsi le varie società calcistiche che il gruppo di Miami aveva prelevato negli anni scorsi in giro per il mondo. Club che erano entrati a far parte dellaDelle otto società calcistiche un tempo parte della costellazioneMa come ha avuto modo di dichiarare pubblicamente l'amministratore delegato rossoblù,, la scorsa settimana ai rappresentanti dei tifosi, anche il Grifone è destinato in breve tempo a passare di mano.

Nell'attesa che qualcosa di concreto accada al club più antico d'Italia,. Le ultime notizie, rimbalzanti dalla Florida, raccontano di uno sfratto esecutivo notificato alla holding per i suoi uffici di Miami, Newport e Londra. Aggiornamenti che vanno a sommarsi alla messa in vendita di beni mobiliari di lusso appartenenti a Josh Wander, cofondatore assieme a Steven Pasko del gruppo dei tre sette. Tra questi rientrerebbero uno yacht da oltre 20 metri e un aereo privato, per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro.

Nel mezzo di questo scenario, si domanda stamane Il Secolo XIX,dal pagamento degli stipendi al rispetto delle rate pattuite con l'Agenzia delle Entrate per ripianare il debito erariale ereditato dalla precedente gestione societaria., come ha chiarito lo stesso Blazquez nell'incontro già citato coi tifosi,, maggiore creditore della 777 Partners. Soltanto una nuova iniezione di capitali da parte del gruppo assicurativo texano potrà scongiurare il peggio".

o una nuova retrocessione in Serie B, dopo quella di due anni fa,che vedrebbe svanire gran parte del capitale investito indirettamente nel club attraverso la 777.almeno sul campo, per poi mettere sul mercato un club appetibile per gli eventuali acquirenti.Anche da questo punto di vista, tuttavia, non arrivano buone notizie. Come riportato da Calcio&Finanzia, infatti, anche il gruppo A-Cap è in questo momento in una piena crisi di liquidità nata proprio dalla necessità passata di investire nelle diverse società calcistiche. Secondo il gionrale norvegese Josima, A-Cap avrebbe un'esposizione verso 777 Partners di oltre 2 miliardi di dollari e a maggio ha contratto con GD Luma (società del co-proprietario del Chelsea Todd Boehly), specializzata nel commercio di attività in difficoltà,La vendita quindi sembra il passaggio più importante e più imminente al punto che A-CAP ha dato mandato alla banca d’investimento Moelis & Co di valutare la fattibilità della vendita di ciascuno dei club che fanno parte della holding, tra cui proprio il Genoa.