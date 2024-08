Getty Images

Otto mesi dopo la Fiorentina ci riprova. Andato a vuoto il tentativo effettuato a gennaio, il club viola tenta nuovamente di accaparrarsi le prestazioni diLa possibile partenza di Nico Gonzalez, seguito con estremo interesse da Juventus e, soprattutto, Atalanta, potrebbe lasciare un vuoto nell'attacco dei gigliati che la dirigenza toscana vorrebbe riempire tornando all'assalto del 27enne del Genoa.di euro per convincere il Grifone a cedere il proprio gioiellino a stagione in corso. Oggi tale cifra sarebbe ancora insufficiente, almeno stando a sentire ciò che dicono a Villa Rostan, dove il cartellino dell'islandese viene valutato almeno 10 milioni in più. Tuttavia il processo penale a cui sarà sottoposto in patria il giocatore in autunno potrebbe contribuire ad abbassarne le richieste.

Gudmundsson, autore di venti gol nell'ultima stagione tra club e nazionale,I nerazzurri, tuttavia, prima di tentare l'assalto all'ex PSV Eindhoven devono sfoltire il proprio reparto avanzato. Cosa non immediata di cui potrebbe in qualche modo approfittare proprio la Fiorentina, battendo sul tempo i campioni d'Italia.