Genoa-Roma 1-1: il tabellino

GENOA-ROMA 1-1 (0-1)RETI: 43' pt Dovbyk (R), 51' st De Winter (G)ASSIST: 52' st Vitinha (G)GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco (1' st Vitinha), De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (35' st Bohinen), Thorsby (1' st Malinovskyi), Martin; Ekuban (35' st Ekhator), Pinamonti. (A disp: Leali, Sommariva, Marcandalli, Matturro, Accornero, Masini, Ahanor). All: A. Gilardino.ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Saelemaekers (5' st Hermoso), Konè, Pisilli (17' st Celik), Angelino; Dybala (17' st Baldanzi), El Shaarawy (17' st Pellegrini); Dovbyk (36' st Shomurodov). (A disp.: Ryan, Marin, Abdulhamid, Hummels, Dahl, Sangarè, Paredes, Soulè). All: D. De Rossi.

ARBITRO: A. Giua di Cagliari; Assistenti D. Cecconi di Empoli e A. Zingarelli di Siena; IV Uff. L. Massimi di Termoli; Var M. Gariglio di Pinerolo, Avar A. Di Paolo di Avezzano.AMMONITI: 45' pt Pistilli (R); 12' st De Rossi (all. R), 20' st Pellegrini (R), 25' st De Winter (G).ESPULSO: 50' st De Rossi (all. R) per somma di ammonizioni.SPETTATORI: 33.009 di cui 2032 ospiti.RECUPERO: 7' pt; 4' st.