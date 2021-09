L'esperienza come arma per inseguire l'ennesima salvezza e magari per evitare i patimenti delle ultime stagioni. Sembra essere questa la linea guida del Genoa nell'affrontare il campionato appena cominciato.



Analizzando una per una tutte le rose di Serie A si nota infatti come il Grifone sia la terza squadra più vecchia. Con un'età media di 27,4 anni il club rossoblù arriva dietro in questa speciale classifica solamente a Inter e Napoli, rispettivamente prima e seconda in graduatoria con 28,8 e 27,5 di media.



C'è però da dire che i liguri sono in ottima e affollata compagnia. Assieme a loro sul gradino più basso del podio compaiono infatti anche Udinese, Lazio e Atalanta. Leggermente più giovani, di appena qualche mese, risultano poi gli organici di Juventus (27,3), Sassuolo (27,2) e Sampdoria (27,1).



In termini assoluti il genoano più anziano risulta essere il 38enne Federico Marchetti, seguito a ruota dal coetaneo Goran Pandev (nato però quasi sei mesi dopo il compagno) e da un altro ex laziale, Valon Behrami, terzo con 36 primavere sulle spalle. Dall'altra parte della classifica la palma di più giovane spetta al neoacquisto Aleksander Buksa, classe 2003, che precede il 19enne Nicolò Rovella e il 20enne Yayah Kallon.