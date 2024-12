Genoa, la smentita di Arnault: "Noi interessati all'acquisto? Fake news!"

EPA

A smentire la voce circolata con insistenza nei giorni scorsi di un possibile acquisto del club più antico d'Italia da parte del miliardario francese è stato il figlio Antoine: "Non so da dove venga questa voce - ha dichiarato Arnault junior - ma è al 100% una fake news".

Nei giorni scorsi si era diffuso prepotentemente il rumors che il patron di alcune delle più importanti griffe di moda al mondo, tra cui Louis Vuitton, potesse essere interessato ad acquisire il club, dopo aver fatto altrettanto in patria con il Paris FC. Voce come detto prontamente smentita dal rampollo dello stesso Arnault.A questo punto cresce ancor di più l'attesa per capire che succederà sabato all'assemblea dei soci del club rossoblù. In tale occasione infatti verrà approvato un aumento di capitale di 40 milioni di euro e l'uscita definitiva dal CDA di ogni membro della 777. Mosse che preludono ad un molto probabile cambio di gestione ai vertici del club più antico d'Italia.