Genoa-Lazio, 33esima giornata di Serie A

Dopo il rinvio causato dalla scomparsa di Papa Francesco,tornano in campo oggi, mercoledì 23 aprile, allo stadio Luigi Ferraris alle ore 18:30, nel match valido per la 33ª giornata di Serie A. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, cercano riscatto dopo la dolorosa eliminazione dall’Europa League per mano del Bodo/Glimt ai calci di rigore. L'obiettivo è restare in corsa per un piazzamento europeo e in particolare per il 4° posto, occupato al momento dal Bologna. Il Genoa, invece, può affrontare la sfida con maggiore serenità. Con 39 punti in classifica e la salvezza ormai certa, la squadra di Patrick Vieira – subentrato a Gilardino – vuole concludere al meglio una stagione positiva. I rossoblù sono reduci da uno 0-0 contro il Verona, mentre in campionato la Lazio arriva dal pareggio nel derby contro la Roma.

Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Vitinha, Thorsby; Pinamonti. All. VieiraMandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. BaroniAyroldi