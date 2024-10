Genoa, le pagelle di CM: Gilardino ora rischia, sorride solo Ekhator

Getty Images

preso a pallonate come l'orso del luna park, respinge ciò che può e come può.malgrado il periodo nero si guadagna ancora una volta la fiducia di Gilardino. Ma non la ricambia, stendendo il tappetto rosso a Lookman in occasione del primo gol e condendo il resto della sfida con errori e svarioni di ogni genere.gioca d'anticipo sull'ex compagno Retegui che non a caso fa a segno quando a marcarlo non è lui. Sbaglia però il tempo dell'uscita su Ederson nell'azione che porta alla prima rete dell'italo-argentino. Sembra l'unico in grado di dare sicurezza a una difesa più perforabile dell'emmenthal. Ma esce nell'intervallo.

(dal 1' stentra per dare manforte alla difesa ma a conti fatti la rende ancora più malleabile, causando anche il rigore che regala la tripletta a Retegui).non molto reattivo sul tap-in vincente di Retegui, sembra l'ombra del giocatore sicuro e affidanile di qualche settimana fa.: partita di puro contenimento per l'ex Napoli che sulla sua corsia deve fronteggiare le avanzate di Zappacosta e non sempre ci riesce.tanto movimento per trovare spazi che i compagni non sempre assecondano. Spaesato nel marasca rossoblù.(dal 22' streintegrato in settimana, ritrova il campo con la maglia del Genoa dopo due anni e mezzo e proprio contro la squadra in cui è cresciuto. Serve a Ekhator la palla che vale il gol della bandiera rossoblù. Almeno lui ha un motivo per sorridere).

: Gilardino gli affida il ruolo di vice-Badelj in cabina di regia. Inizia bene ma poi si fa travolgere dall'onda atalantina.prova a sfruttare gli spazi che si creano tra le linee dell'Atalanta ma con Zappacosta ed Ederson dal suo lato dovrebbe pensare più a coprire che ad offendere.: dà sostegno ai compagni della difesa prendendosi cura di De Ketelaere, il meno pericoloso del tridente atalantino.(dal 36' stesordio in rossoblù in una serata da incubo): prende palla e prova a scartare tutti, finisce per riuscirci soltanto con...se stesso.

(dal 41' stprobabilmente dev'essere sceso in campo con una maglia diversa da quella dei compagni, vista la scarsità di volte in cui gli servono palloni giocabili.(dal 22' stimpegna Carnesecchi con un colpo di testa poco insidioso a giochi ormai chiusi. Si regala la gioia del primo gol in Serie A dando l'unica nota positiva al Genoa nel mezzo di una notte buissima).quarta sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato per il suo Grifone le cui ali si stanno sciogliendo come quelle di Icaro. Gli infortuni in serie lo costringono a inventarsi un centrocampo del tutto inedito ma non spiegano la scarsa propensione al gioco della sua squadra. Se contro la Juve il fortino aveva almeno resistito per un tempo, oggi non lo fa neppure per mezzo. Ora la sua panchina traballa fortemente.