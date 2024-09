Genoa, le pagelle di CM: Messias predica nel deserto, Thorsby affossa il Grifone

Getty Images

reattivo nel respingere il tentativo di Harroui nel primo tempo, incerto e decisivo nell'azione che porta al vantaggio dell'Hellas.un gladiatore che non si fa irretire dalle malizie e dalle giocate di Harroui. Nella ripresa soffre maggiormente le ripartenze veronesi.controlla senza troppi problemi l'evanescente Tengstedt. Nell'unica occasione in cui il danese lo salta, non si fa problemi nello spendersi un'utile ammonizione.conferma la poco piacevole confidenza con i pali della porta avversaria emersa nel passato campionato, timbrando il primo in questa stagione al termine di un'azione travolgente da lui stesso generata.

garra e corsa che trovano la giusta consacrazione nell'azione che porta alla traversa di Vasquez.(dal 15' stentra per provare a far riemergere il Grifone, finisce per affossarlo definitivamente causando il rigore del raddoppio ospite).vivace e ispirato, Gilardino gli lascia libertà di muoversi tra le linee. Sfiora il vantaggio nel primo tempo ma è con la sontuosa giocata a inizio ripresa che va a un soffio da un golazo storico. Ci riprova poco dopo ma la fortuna questa sera non era sua alleata.(dal 42' st: meno incisivo del solito. Sbaglia pochissimo ma crea altrettanto poco, limitandosi a giocate troppo semplici.

(dal 15' st: non riesce a cambiare la velocità del motore rossoblù. A sua discolpa il fatto che non fa in tempo a mettere piede in campo che il Verona trova il raddoppio. Nel finale calcia malamente una punizione da buona posizione).: nel clima di battaglia che si respira a Marassi lui si trova alla perfezione, non lesinando bastonate quando è il caso di farlo.(dal 39' st: Tchatchoua lo costringe sulle sue, limitandone le incursioni offensive.: subito pericoloso in avvio, fa ammattire i difensori del Verona che per fermarlo hanno uno solo modo: abbatterlo. La sua autonomia, tuttavia, dura appena un'ora.

(dal 15' stprova a dare peso e velocità a un Grifone che deve risalire la china. Ma il suo ingresso coincide, suo malgrado, con il 2-0 del Verona).Gilardino gli chiede un grande lavoro di sacrificio che inevitabilmente finisce per condizionarne il rendimento sotto rete. E infatti la porta avversaria non la vede mai.il suo Genoa gioca, produce, sfiora più volte la rete ma alla fine ne subisce due, trovando nella maniera più immeritata la prima sconfitta stagionale. L'impressione è che a condannare la sua squadra, più che l'imprecisione sotto rete, sia soprattutto un eccesso di nervosismo tanto evitabile quanto controproducente.