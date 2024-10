Genoa, le pagelle di CM: Sabelli disastroso, Norton-Cuffy unica nota lieta

Getty Images

Lazio – Genoa 3-0: incolpevole sul primo e il terzo gol. Sul 2-0 poteva far meglio trattenendo la respinta finita invece sui piedi di Pedro.non tiene mai Tavares in velocità. Si fa beffare dal tunnel di Noslin sull’1-0 e finisce sistematicamente fuori posizione quando gli avversari dialogano sulla sua corsia. (dal 1’s.t.si presenta con un’accelerazione bruciante che per poco non vale il pari. Se non altro con lui la Lazio smette di fare quello che vuole a sinistra): non chiude lo spazio con i tempi giusti sul gol dell’1-0. In ritardo sul raddoppio laziale. Posizionato male anche sul 3-0.

: il migliore nella linea difensiva genoana. Lavora bene sugli anticipi al centro contro Castellanos ed è sempre puntuale quando scala ad aiutare i compagni sulla fascia.Isaksen da suo lato non combina granché. Sfrutta bene i suoi centimetri e i suoi muscoli per tenere l’avversario lontano dall’area.non fa bene nessuno dei suoi compiti. Arriva poco sul fondo per accompagnare la manovra. Quando si accentra si perde tra le maglie avversarie. Non riesce quasi mai ad aiutare Sabelli in ripiegamento. (dal 16’s.t.: un paio di accelerazioni senza seguito. Non fa molto meglio del compagno)

in affanno dall’inizio. Il suo filtro davanti alla difesa non funziona; va in difficoltà soprattutto quando Noslin si accentra per aggiungersi alla linea degli attaccanti.: poco efficace il suo apporto alla manovra offensiva. Sbatte su Guendouzi senza trovare spazi buoni per dialogare con i compagni. (dal 16’ s.t.: dopo l’infortunio non è ancora al meglio. Troppo compassato nei movimenti per poter aiutare la squadra nella palleggio rapido)quando riesce a divincolarsi e a sfondare dal suo lato mette un po’ di apprensione alla retroguardia laziale. Non trova però il tocco decisivo per creare la grande occasione.

: mai davvero pericoloso. Un solo tiro in porta nel primo tempo e poco altro (dal 16’s.t..: si fa male dopo pochi minuti. Dal 26’s.t.: entra a freddo e non trova la posizione ideale per rendersi utile nel momento di maggior forcing dei gialloblù): fa a spallate contro tutta la difesa della Lazio senza combinare molto. Non riesce a tenere alto il baricentro con il lavoro di sponda.All.il pressing organizzato sui primi portatori avversari è durato non più di 5 minuti. Poi la squadra si è abbassata troppo e ha prodotto pochissimo davanti. Un solo cambio azzeccato su cinque (Norton-Cuffy) è indice del momento negativo che sta attraversando tutta la squadra.