Lazio-Genoa 0-0: Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni.: Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Miretti, Frendrup, Martin; Thorsby, Pinamonti. All. Gilardino.: Marco Piccinini della sezione di Forlì

. Reduce dal terzo successo su tre in Europa League, giovedì contro il Twente, la squadra biancoceleste attende il Genoa all'Olimpico per riscattare il beffardo ko di sabato scorso in casa della Juventus e tenere il passo delle squadre di testa.. Terzultimi a quota 6, gli uomini di Gilardino non possono già più permettersi di altri passi falsi per non veder scappare via le dirette concorrenti.