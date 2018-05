Primi passi in avanti per la permanenza di Come aveva avuto modo di anticiparci in esclusiva nei giorni scorsi a noi di Calciomercato.com , ieri l'agente del giocatore, Andrea Pastorello, ha avuto un primo incontro con la dirigenza rossoblù il cui scopo era soprattutto quello di capire da quali posizioni partire per intavolare un'eventuale trattativa di rinnovo.Secondo quanto riporta Realtà Genoana,per il proprio assistito. Cifra alla quale andrebbero poi aggiunti eventuali bonus legati soprattutto a gol e presenze.La dirigenza rossoblù si è presa qualche giorno di tempo per ragionare sulla questione promettendo di dare una risposta al massimo entro una settimana.