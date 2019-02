Uno degli ultimi acquisti del Genoa, il danese Lukas Lerager, ha dato dalle colonne del Secolo XIX una breve ma esauriente descrizione del suo modo di giocare: "Mi sento un centrocampista di movimento - ha dichiarato il 26enne - più che un giocatore tattico davanti alla difesa. Così posso correre tanto, dare assist e fare inserimenti in area".



Lerager è stato prelevato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Bordeaux per una cifra complessiva di 7 milioni di euro.