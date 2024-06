Genoa, l'Inter si avvicina a Martinez: proposti quattro giovani

Getty

Naufragata ormai quasi definitivamente la pista che portava dalle parti del brasiliano Bento, la società campione d'Italia in carica ha deciso di cambiare direzione puntando come vice-Sommer sul portiere spagnolo del Genoa.Le parti sono a colloquio costante ormai da diversi giorni e ora dopo ora la distanza sembra assottigliarsi sempre più. Tanto che adesso. Alla piena riuscita dell'operazione manca in realtà ancora qualche dettaglio, incentrato sulla valutazione che i rossoblù danno al proprio numero 1. Il Grifone non pare infatti volersi schiodare dalla richiesta di 18 milioni di euro, mentre l'Inter non vorrebbe spingersi oltre i 15. Ad agevolare la trattativa potrebbe contribuire l'inserimento come parziale contropartita di un giovane di proprietà nerazzurra da girare in prestito ai liguri.

Quattro i nomi in lista: la punta uruguaiana, il difensorela puntae il trequartistaProprio quest'ultimo, reduce da una buona stagione al Cagliari, sembra essere il preferito dalla dirigenza rossoblù che tuttavia, anche in caso di trasferimento al Grifone del ragazzo, vorrebbe comunque ricevere dall'Inter almeno 13 milioni di parte fissa.