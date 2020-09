Niente Napoli-Genoa per Mattia Perin. Il portiere del Grifone, infatti, è risultato positivo al Covid-19 ed è costretto a rinunciare alla trasferta campana. Lo ha ufficializzato il tecnico rossoblù, Rolando Maran, in conferenza stampa: "Perin è assente dai convocati, è positivo al Covid. Deve parlare col dottore. Durante l’allenamento non era al campo, ma a casa con un po’ di febbre". Al San Paolo, dunque, spazio a Marchetti.



Nel resto della conferenza, Maran ha parlato della squadra: "Gli stessi del Crotone? Ho bisogno di tutto il tempo necessario, valuterò ogni opzione fino alla fine. Il Napoli ha cambiato poco, è una delle squadre più scomode da incontrare".



SU BALOTELLI - "Sarei pazzo a parlare di questa cosa in questo momento. Devo parlare alla squadra, io devo pensare alla partita di domani".



SUL MERCATO - "Siamo abituati a questa situazione, non dev'essere un alibi. Se parlo del mercato, perdo tempo. Concentriamoci sul lavoro quotidiano e cerchiamo di dimostrare il nostro miglioramento".



SU DESTRO - "Aver ritrovato il gol è importante, la sua applicazione era molto serio. Mi auspico che i ragazzi sentano la fiducia".



SU PELLEGRINI - "Ha un vantaggio, conosceva già determinati meccanismi. Luca mi dà un'opzione in più, deve crescere ma ha già fatto una buona settimana".