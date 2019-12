Potrebbe ripartire da Pescara la carriera di Federico Marchetti.



L'attuale terzo portiere del Genoa è la prima scelta degli abruzzesi per difendere quei pali rimasti momentaneamente incustoditi dopo l'infortunio occorso a Vincenzo Fiorillo.



In rossoblù l'ex estremo difensore di Cagliari e Lazio è giunto da svincolato nell'estate 2018 e con la prospettiva di raccogliere l'eredità lasciata dal partente Perin, finito nel frattempo alla Juventus. In Liguria, tuttavia, Marchetti ha avuto ben poche soddisfazioni. Dopo appena quattro gare di campionato l'allora tecnico del Grifone Davide Ballardini decise di preferirgli il giovane Ionut Radu, rimasto poi titolare anche con tutti gli altri allenatori succedutisi nel frattempo sulla panchina genoana. Per Marchetti il campo è così diventato un miraggio interrotto solamente nella sciagurata sera del 4 dicembre di un anno fa, quando il Genoa venne eliminato dalla Coppa Italia dall'Entella.



Nonostante le difficoltà il portiere veneto si è comunque sempre comportato da perfetto professionista, non mugugnando mai e dando sempre il proprio contributo all'interno dello spogliatoio.



Ora per lui, che a febbraio spegnerà 37 candeline, sembra arrivare una nuova opportunità di tornare protagonista sul prato verde. Un'occasione che difficilmente Marchetti si lascerà sfuggire.