Genoa, Messias dopo l'Inter: "Contento per il gol ma volevo vincere. Ho vissuto questa gara da ex Milan"

AFP via Getty Images

Con un gol al 95'ha rovinato l'esordio in campionato dell'Inter, regalando un meritato pareggio interno al suo Genoa.Dopo aver trascinato la scorsa settimana i rossoblù al passaggio del turno in Coppa Italia, a fine gara il brasiliano ha raccontato ai microfoni di Dazn tutta la propria soddisfazione per il secondo gol stagionale: "Sono felicissimo,ma sono i campioni d'Italia".Un gol, quello del numero 10 rossoblù, arrivato dopo il precedente errore sul rigore ribattuto da Sommer: "Ero sicuro di fare gol - ha spiegato ancora Messias - lui è stato bravo perché non si è buttato subito, però l'avevo studiato.

Il brasiliano ha poi parlato anche della posizione da seconda punta riservatagli da mister Gilardino: "Mi trovo bene in questo ruolo, l'ho già fatto in passato, a Crotone, mentre al Milan ho giocato un po' più esterno.: prendo palla bassa e posso ripartire. Oggi ho fatto una partita diversa, giocare contro giocatori come Bastoni, Acerbi e Bisseck non era facile, non è facile trovare spazio tra le linee. Però cerco di aiutare la squadra, ovunque il mister mi mette cerco di dare sempre il mio meglio. Cercherò di segnare il più possibile, di essere più incisivo, servire più assist e aiutare i miei compagni a segnare".

Da ex milianista, infine, Messias ha dedicato un pensiero anche al suo passato: "La partita di oggi l'ho sentita tantissimo., ho perso una Supercoppa contro di loro e una semifinale di Champions. Me la sento ancora dentro,".