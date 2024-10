Getty Images

Genoa, Messias scalda i motori: con la Lazio può rientrare

Marco Tripodi

36 minuti fa



La sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 24 agosto. Seconda giornata di campionato e il Genoa otteneva a Monza la sua fin qui unica in vittoria in questo campionato. Una coincidenza di date che forse non è casuale. La lontananza dal terreno verde di Junior Messias è probabilmente, tra le tantissime assenze che stanno flagellando la squadra di Alberto Gilardino, quella che più sta facendo sentire il suo peso.



Senza il proprio numero 10 i rossoblù hanno perso incisività e imprevedibilità, inanellando una serie negativa i risultati che dura ormai da sei turni. Esattamente da quel ormai lontano giorno di fine agosto.



L'esilio forzato del trequartista brasiliano è costato tantissimo al Grifone ma ora pare essere giunto finalmente al termine. La speranza di Gilardino è quella di averlo a disposizione già per la gara di domenica pomeriggio in casa della casa. Magari anche a mezzo servizio. Oppure, nell'ipotesi meno ottimistica, per il successivo impegno con la Fiorentina, attesa al Ferraris giovedì 31 ottobre.



Il Genoa ha bisogno di punti e di gol. E Messias è l'uomo che meglio di tutti può garantirglieli entrambi.