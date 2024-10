AFP/Getty Images

Da un americano a un altro.La proprietà del, holding con sede in Florida, potrebbe presto passare sotto il controllo di un altro soggetto originario degli Stati Uniti.Voci sempre più insistenti che rimbalzano da Pegli e che sembrano trovare conferme, seppur timide, anche al di fuori della Liguria, danno per serio e credibile l'nei confronti del club più antico d'Italia.L'imprenditore italo-americano è conosciuto nel nostro Paese per essere stato, club con il quale pur non vincendo nulla è riuscito ad arrivare tre volte secondo in Serie A ed approvare fino alle semifinali di Champions League nel 2017/2018, prima di cedere la società a Dan Friedkin nell'agosto di quattro anni fa. Imprenditore con vasti interessi nei media e nel mondo dello sport, soprattutto a Stelle e Strisce,, una delle franchigie più celebri dell'NBA.

, vista la situazione che regna attorno al Luigi Ferraris, formalmente messo in vendita dal Comune di Genova ma ancora in attesa di capire quale sia il futuro che lo attende.