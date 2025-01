Genoa-Monza, le pagelle di CM: De Winter-Vasquez doppia vittoria. Turati tradito dalla difesa, Pinamonti non brilla

Genoa-Monza 2-0Quasi mai impegnato, si fa trovare pronto su CaprariSolo una volta Mota gli scappa in fascia, poi gestisce al meglio.ince il duello con Caprari, si fa trovare pronto di testa e stappa il match.Di testa c’è sempre, si procura il rigore che Pinamonti sbaglia.Piede fatato, brillante in fascia, suo l’assist per De Winter per l’1-0Meno brillante di altre occasioni, fa comunque un ottimo filtro in mezzo al campo.corsa e quantità, come sempre.il meno in partita, si vede poco

(dal 56'paga l’emozione all’esordio e si divora un gol facile facile)scheggia impazzita, c’è su tutti i palloni offensivi(dal 85'il rigore sbagliato è una macchia indelebile, ma fa anche tante cose buone all’interno della gara(dal 76'lotta su ogni pallone, suo l’assist del 2-0)È bravo a crearsi tante occasioni per segnare, il gol però non arriva(dall’85').incarta il Monza e continua a portare a casa ottime prestazioni che portano ottimi risultati. Il suo tridente atipico mette in difficoltà tutta la linea brianzola.

prende il prendibile e anche di più, si supera sul rigore, ma viene tradito due volte da due marcature troppo leggere della sua difesa.dal suo lato si passa troppo facilmente e anche in marcatura non dà il meglio.Lotta con Pinamonti, spesso andando oltre il limite, ma almeno lui regge l’urto.costretto ad inseguire Miretti che si muove senza dare riferimenti, perde spesso la posizione. Esce stremato(dal 74'il risultato non cambia, timido)mai un lampo, mai una sgroppata.con lui in campo il Monza era perlomeno quadrato, esce per infortunio e i biancorossi crollano

(dal 44': non ha la fisicità del compagno e viene preso troppo spesso in mezzo dalle giocate rossoblu)l’ultimo a mollare, il più dinamico in mezzo dopo l’uscita di Akpa Akpro.non è in forma e si vede, suo il fallo da rigore su Vasquez(dal 46': ci prova defilandosi in fascia, ma è troppo solo)anonimo offensivamente, si preoccupa più di difendere e non lo fa al meglio: un paio di dialoghi nello stretto coi compagni, ma poco altro(dal 68'non è in forma e fatica ad entrare in partita)

anche lui fuori partita, si fa ingabbiare da De Winter e Vasquez(dal 68'troppo leggero, non riesce ad incidere).perso Akpa Akpro non trova la chiave per tenere compatti i suoi. Si trova a gestire un gruppo che è sulle gambe e la vittoria con la Fiorentina non ha dato la scossa sperata anche a livello mentale.