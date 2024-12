Getty Images

Genoa-Napoli, la MOVIOLA LIVE: check del VAR sul gol di Anguissa

Redazione CM

5 minuti fa



Il Napoli di Antonio Conte affronta alle 18 allo stadio Ferraris di Genova il Genoa di Patrick Vieira, nella 17esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





GENOA-NAPOLI ore 18

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Mondin e Vecchi

IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Doveri

AVAR: Chiffi



15' - GOL DEL NAPOLI, ANGUISSA! Altro cross, questa volta dalla sinistra, di Neres: il centrocampista si inserisce e sovrasta Frendrup, spedendo in rete lo 0-1. Check del VAR per un possibile tocco di mano, non ravvisato.