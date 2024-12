Genoa-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Sarà ilvicecapolista a tenere a battesimo sabato alle 18 al Luigi Ferraris il nuovotargato Dan Sucu. Quella tra liguri e partenopei sarà infatti la prima gara ufficiale del Grifone dopo il passaggio di proprietà del club più antico d'Italia avvenuto mercoledì. Un appuntamento al quale il Grifone arriva forte di sei risultati utili consecutivi, quattro dei quali ottenuti da Patrick Vieira, e da tre gare senza subire gol. Il Napoli è invece reduce dal successo esterno sull'Udinese (3-1), dopo aver incassato un doppio KO tra campionato e Coppa Italia da parte della Lazio.

* Partita: Genoa-Napoli* Data: sabato 21 dicembre 2024* Orario: 18:00* Canale TV: DAZN* Streaming: DAZNLeali; Vogliacco, Bani, Vasquez, Martìn; Frendrup, Badelj, Thorsby; Miretti, Pinamonti, Zanoli. All. P. Vieira.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, NeresAll. A. Conti.

Forte di sei punti ottenuti in quattro gare, Vieira sembra intenzionato a dare continuità al proprio undici base, riproponendo un 4-3-3 con gli stessi giocatori visti in campo dal primo minuto domenica scorsa a San Siro contro il Milan. Vogliacco resta quindi in vantaggio su Sabelli nella corsia di destra mentre in attacco sarà ancora Pinamonti la punta centrale, con Balotelli relegato di nuovo in panchina, dove dopo tre mesi si rivedrà anche Ekuban. Grossi problemi invece per Antonio Conte, costretto a dover rinunciare a Kvaratskhelia in attacco e a Buongiorno in difesa. Il primo, che proverà comunque a partire per Genova, dovrebbe essere sostituito da Neres; il secondo, per il quale invece si preannuncia uno stop di almeno un mese, lascerà spazio a Juan Jesus. Possibile ritorno tra i convocati per Mazzocchi.

La sfida fra Genoa e Napoli sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Genoa-Napoli sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.