Se Cristian Romero sembra destinato a salutare il Genoa al termine della stagione in corso, il Grifone sembra muoversi per tempo alla ricerca del suo sostituto.



Dall'Argentina rimbalza infatti la voce di un forte interesse dei rossoblù per il giovanissimo Bruno Amione, proprio colui che ha preso il posto di Romero al centro della difesa del Belgrano dopo la partenza de Cuti per l'Italia.



Amione, classe 2002 ma con un fisico poderoso, è da anni considerato uno dei difensori emergenti del calcio albiceleste. Nei mesi scorsi su di lui avevano messo gli occhi sia la Juve che la Roma senza però che nessuno dei due club arrivasse poi ad affondare il colpo.