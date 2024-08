Genoa, niente Verona per Bani e Zanoli: le condizioni dei due infortunati

Getty Images

Con la ripresa degli allenamenti dopo la bella vittoria di sabato sera allo U-Power Stadium di Monza, in casa Genoa è stato il momento anche per fare il punto sulla situazione degli infortunati.A destare la maggior preoccupazione erano soprattutto le condizioni fisiche dientrambi usciti malconci dalla sfida in terra brianzola ed entrambi alle prese con guai muscolari di diversa entità., evidenziando un elongamento muscolare alla coscia sinistra per il vicecapitano e un risentimento al flessore per l'esterno arrivato dal Napoli. Ambedue salteranno la prossima gara di campionato, programma per domenica sera a Marassi contro il Verona.

Bani potrebbe rientrare già contro la Roma, nel primo impegno dopo la sosta per le nazionali, mentre per Zanoli potrebbe volerci qualche giorno in più.