Bologna-Milan LIVE: le ultime di formazione, Joao Felix o Pulisic?

Bologna-Milan è il recupero della partita che fu rinviata lo scorso 26 ottobre per l’alluvione che colpì la città di: quattro mesi dopo, le due squadre sono uscite dalla Champions League e sono profondamente cambiate in campo e fuori. I rossoblù di Italiano hanno trovato grande continuità, interrotta solo dal k.o. di Parma tra le polemiche arbitrali, mentre ilha cambiato allenatore, da Fonseca a Conceiçao, hanno vinto la Supercoppa e hanno cambiato diversi giocatori nel mercato di gennaio.(4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro. All. Italiano.

(4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; Gimenez. All. Conceiçao.



