Genoa, non solo Vieira: prima del francese sondati anche Cannavaro e Van't Schip

Marco Tripodi

13 minuti fa



In attesa che il Genoa ufficializzi ciò che già da qualche ora è di pubblico dominio, ossia l'esonero di Alberto Gilardino con la conseguente sostituzione da parte di Patrick Vieira, emergono i primi retroscena relativi al cambio di guida tecnica del Grifone avvenuto nella mattinata odierna.



L'ex centrocampista di Juventus e Arsenal non sarebbe stato l'unico candidato nella corsa alla panchina rossoblù. Oltre al francese, infatti, la dirigenza del club ligure avrebbe sondato nelle scorse ore anche i profili di Fabio Cannavaro e Johnny van't Schip



In particolare parecchio fascino avrebbe suscitato l'opportunità di riportare a Pegli l'olandese, già idolo dei tifosi per i suoi trascorsi da giocatore tra il 1992 e il 1996. Dopo aver allenato l'Ajax nella passata stagione, subentrando in corsa a Hedwiges Maduro, che a sua volta aveva sostituito Maurice Steijn, van't Schip ha risollevato la squadra portandola dall'ultimo al quinto posto in classifica. Malgrado vantasse ancora un anno di contratto, in estate ha lasciato il posto all'italiano Francesco Farioli, assumendo un ruolo dirigenziale. Compito mantenuto fino allo scorso 11 novembre 2024 quando ha deciso di rescindere definitivamente il contratto con i lancieri. Un addio che sembrava potesse preludere proprio al suo ritorno in Liguria, prima che la scelta del Genoa ricadesse invece su Vieira.