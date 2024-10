Dopo gli striscioni apparsi sugli spalti del Luigi Ferraris in occasione dell'ultima gara interna del Grifone, quella dello scorso 19 ottobre scorso contro il Bologna, un analogo episodio si è ripetuto nella notte in centro città.Due lenzuoli bianchi con scritte di protesta contro i manager rossoblù sono stati affissi rispettivamente su un ponte di Corso Europa e lungo la rampa di accesso di ponente della strada sopraelevata intitolata ad Aldo Moro. Obiettivo dei contestatori l'amministratore delegato Andres Blazquez e il direttore generale Flavio Ricciardella, ritenuti i principali colpevoli dello stato di incertezza in cui naviga attualmente la società.

" recita uno dei due striscioni, puntando esplicitamente il dito verso due dei più alti dirigenti del club. Nel secondo, invece, di nomi non ne figurano, ma il tono è ugualmente accusatorio: "- si legge -".La possibilità che simili manifestazioni di dissenso possano ripetersi anche questa sera allo stadio, nel corso della sfida di campionato tra i rossoblù di Alberto Gilardino e la Fiorentina, è decisamente molto elevata.