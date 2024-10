Getty Images

A Marassi giovedì sera si affrontano due squadre con morali e condizioni psico-fisiche antitetiche. Da una parte c'è un Genoa in piena crisi di gioco e di risultati, con appena due punti collezionati da fine agosto a oggi; dall'altra spicca una Fiorentina straripante, capace di segnare 15 reti nelle ultime tre gare tra campionato e Conference.L'arrivo di Mario Balotelli in rossoblù ha certamente rivitalizzato l'entusiasmo di una tifoseria che spera di poter vedere l'attaccante bresciano esordire in rossoblù già contro i viola. Questi ultimi, a loro volta, non potranno contare sulla voglia di riscatto di uno dei tanti ex dell'incontro, quello forse più atteso: Albert Gudmundsson. L'islandese, infatti, è ancora ai box e dovrà accontentarsi di guardare i compagni dalla tribuna.

Partita: Genoa-FiorentinaData: giovedì 31 ottobre 2024Orario: 18:30Canale tv: DAZN, DAZN 1 (214 su Sky)Streaming: DAZNGENOA (4-4-2): Leali; Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Martin; Zanoli, Frendrup, Badelj, Melegoni; Thorsby, Pinamonti. All. A. Gilardino.FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodò, Quarta, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson, Bove; Colpani, Kean, Beltran. All. R. Palladino.Malgrado gli arrivi degli svincolati Pereiro e Balotelli, la coperta a disposizione di Alberto Gilardino resta sempre molto corta a causa di un'infermeria iper-affollata che negli ultimi giorni ha accolto anche Norton-Cuffy e Ankeye. Possibile quindi un replay dell'11 iniziale visto domenica all'opera contro la Lazio, con i due nuovi arrivati pronti solo per la panchina. Molto meno problematiche le scelte per Palladino che quasi certamente dovrà rinunciare anche agli acciaccati Comuzzo e Cataldi, che andranno ad aggiungersi ai lungodegenti Gudmundsson e Mandragora.

- La sfida fra Genoa e Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.La visione dell'incontro, per i primi 2 milioni di utenti che accederanno su DAZN, sarà gratuita.Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Genoa-Fiorentina sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.