Getty Images

Genoa, nuovo infortunio per Miretti: cosa si è fatto e quando torna

17 minuti fa



Cattive notizie per il Genoa di Alberto Gilardino. Il tecnico dei liguri deve fare i conti con le condizioni fisiche di Fabio Miretti: il centrocampista era da poco rientrato in gruppo dopo i problemi muscolari accusati nei giorni scorsi, ma durante l’allenamento odierno si è nuovamente fermato, come riporta Sky.



COSA SI E' FATTO - L’ex Juventus pare aver accusato un nuovo problema muscolare che al momento non è ancora stato specificato: nelle prossime ore lo staff medico del Genoa lo visiterà con particolare attenzione per comprendere il suo effettivo stato di salute, probabile uno stop di almeno un paio di settimane.