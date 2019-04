Nonostante il passo falso rimediato dal Genoa sabato scorso ad Udine, un grande ex rossoblù come Claudio Onofri assolve l'operato di Cesare Prandelli e della sua squadra: "Giocare in modo prudente? Contro l’Udinese è stata una scelta frutto della situazione di classifica – ha commentato in diretta a TeleNord il vecchio capitano del grifone – Erano loro che dovevano rischiare. Le scelte tattiche di Prandelli potevano anche starci, compresa la posizione di Sturaro. Semmai è illogico che i giocatori non siano messi nei ruoli giusti. Il modulo semmai lo cambi in corso d’opera ma è anche vero che l’Udinese ha fatto un gol di una precisione tale, che io colpe precise di un difensore non ne vedo. Poi però nel secondo tempo con due punte hai creato tanti pericoli. Ma era una partita stregata. L’Udinese ha creato pericoli solo dopo il gol del 2-0".



Onofri si è poi soffermato sulla sterilità offensiva del Genoa nelle ultime settimane, individuando nella cessione di Piatek al Milan il nodo della questione: "Purtroppo il vero problema è che hai dato via un centravanti che ha segnato anche stasera e tu, in tre partite contro Chievo, Frosinone e Udinese, hai portato tanti palloni in area ma non ne hai sfruttato nemmeno uno”.