Genoa, operazione riuscita per Gollini. Ma rischia un mese di stop

E' perfettamente riuscita l'operazione chirurgica a cui in mattinata, presso l'ospedale San Martino di Genova, si è sottoposto il portiere del GenoaA dare notizia del buon esito dell'intervento di rimozione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra (in sostanza una) è stata poco fa lo stesso calciatore, tramite un post pubblicato sui propri profili social: “- ha scritto Gollini - Ormai da un mese cercavo di resistere, anche un semplice tuffo era una sofferenza. Nelle ultime partitequindi abbiamo deciso che intervenire fosse la scelta migliore.Non vedo l’ora di tornare in campo! Forza Grifone“.

Come spiegato dall'estremo difensore di Atalanta e Napoli, l'intervento si è reso dunque necessario dopo settimane di convivenza con il dolore. I tempi di recupero non saranno purtroppo rapidissimi.Il portiere salterà dunque quasi certamente le partite contro Bologna, Lazio, Fiorentina, Parma, Atalanta e Como. Se la tabella del recupero verrà rispettata in pieno il numero 1 rossoblù potrebbe tornare disponibile dopo la prossima sosta delle nazionale, per la gara casalinga del 24 novembre contro il Cagliari.