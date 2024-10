Milan, Frendrup prima scelta per il centrocampo. Ma il Genoa spara alto

30 minuti fa

1

Morten Frendrup resta in cima ai desideri del Milan per il mercato di gennaio.

La necessità del club rossonero di rinforzare, anche numericamente, un reparto di centrocampo che attualmente conta diverse defezioni sta convincendo Moncada e soci a puntare fortemente il proprio dito verso il mediano danese del Genoa.



Per caratteristiche tecniche, tattiche e anche anagrafiche, il 23enne di Holbæk rappresenta l'elemento ideale per venire incontro alle esigenze dei rossoneri che vorrebbero portarlo in Lombardia già nella prossima finestra di trattative.



Il Genoa, malgrado stia attraversando una grave crisi tecnica e finanziaria, non sembra però disposto a fare sconti. Secondo la Gazzetta dello Sport i liguri vorrebbero non meno di 20 milioni di euro. Cifra alta ma parzialmente compensabile da un prestito con obbligo di riscatto che il Grifone potrebbe anche accettare.