Intervistato sul palco del premio Football Leader consegnato oggi a Napoli e in cui è stato premiato come Scouting Leader il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato dell'ultima stagione del club rossoblù e della cessione di Krzysztof Piatek al Milan che ha poi fatto rischiare la retrocessione ai ragazzi allenati da Cesare Prandelli e delle prossime mosse di mercato del calcio italiano.



CONTE E SARRI - A Sky Sport Perinetti ha parlato di mercato degli allenatori: "Conte? Non so se possa vincere immediatamente anche in nerazzurro, in altre esperienze lo ha fatto. Antonio è un grande ricercatore della vittoria grazie alla cura di tutti i particolari, è uno che trasmette perfezionismo e voglia al gruppo. Per l'Inter è un grande acquisto, e con Ancelotti e Sarri restituisce un grande merito al nostro calcio".



IL GENOA - "Aspettiamo il presidente prima di decidere il futuro di Prandelli. Con Preziosi affronteremo il discorso futuro, a partire dall’allenatore. Prandelli ha un contratto ed è giusto un confronto appena Preziosi rimette piede in Italia. L’attuale allenatore ha un contratto, eventuali novità verranno valutate più avanti Poi sul palco:



OBIETTIVI - "Il calcio non ha una vecchia o una nuova scuola, è sempre lo stesso. Bisogna avere volontà e passione, ma anche il desiderio di aggiornarsi. Solo così si può vincere, il gol più bello è sempre il prossimo. Idem le trattative di mercato -riporta Lalaziosiamonoi - così abbiamo cavalcato tanti anni di professionismo. L'ultima stagione? Siamo sopravvissuti, è importanti".



PIATEK - "La cessione di Piatek a gennaio? Il calcio di oggi è questo, scoprire calciatori per poi fare delle rinunce. Era difficile dire no al Milan, per noi e per lui. Forse l'errore è stato quello di non essere riusciti a sostituirlo nel modo migliore".