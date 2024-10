Genoa, piccolo sorriso per Gilardino: ecco Norton-Cuffy

Arriva finalmente una buona notizia dall'infermeria del Genoa per Alberto Gilardino.Dopo la lunga serie di infortuni che ha caratterizzato l'inizio di stagione del Grifone, per il tecnico di Biella la sessione di allenamento di ieri ha portato una novità di segno opposto.Per la prima volta dopo settimane Brooke Norton-Cuffy ha lavorato regolarmente sul campo del Pio-Signorini di Pegli assieme al resto dei compagni. Una presenza, quella del laterale inglese, che lo candida per un posto in campo nella gara di campionato di sabato pomeriggio in casa dell'Atalanta. Anche se difficilmente dal primo minuto.

Per il 20enne britannico, arrivato in estate dall'Arsenal, si tratterebbe della prima presenza in rossoblù. Un'alternativa preziosa in più per Gilardino che nel corso dell'ultima gara, contro la Juventus, ha schierato sulla corsia mancina il 16enne italo-nigeriano Honesty Ahanor, facendolo debuttare in Serie A.