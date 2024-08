Genoa, preoccupazione per Bani e Zanoli. Gilardino: "Potremmo anche tornare sul mercato"

Getty Images

Nella felice serata dello U-Power Stadium, con il Genoa tornato a casa con tre punti nel sacco e il neo-centravanti Andrea Pinamonti subito a segno, per i rossoblù arriva anche unae certamente evitabile.Poco prima della fine del primo tempoa causa di un problema muscolare che gli ha impedito anche di arrivare fino all'intervallo, malgrado al duplice fischio mancassero solo una manciata di minuti. Un guaio che non ha avuto ripercussioni nel prosieguo della serata rossoblù ma che, in attesa degli esami clinici, potrebbe averne nelle prossime giornate.

Anche perché quello del vice-capitano non è l'unico infortunio del reparto arretrato a cui Alberto Gilardino dovrà far fronte nei prossimi giorni. Come lo stesso tecnico ha ammesso nel post-partita di Monza: “infatti se ci avete fatto caso nel finale ho abbassato Messias basso a destra. Nel pre-gara il direttore Ottolini ha parlato di mercato chiuso ma. Abbiamo fuori ancora Norton-Cuffy, Ankeye e Matturro. Abbiamo recuperato in settimana Marcandalli. Stiamo cercando di portare tutti al cento per cento.e si possano recuperare prima possibile“.