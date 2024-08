Genoa, le pagelle di CM: Pinamonti punge subito, Gollini è una sicurezza

: miracoleggia su Petagna nell'azione che porta al gol poi annullato a Maldini. Prodezza cancellata dallo stesso Var che invalida la rete ma non la prodezza del portiere che conferma le ottime impressioni dell'esordio. Nel secondo tempo sbroglia senza affanni l'ordinaria amministrazione.tranquillo per quasi tutto il primo tempo, fatica un po' di più quando, con l'uscita anticipata di Bani, Gilardino lo spedisce al centro della difesa. Posizione nella quale mostra qualche incertezza di troppo.leader imperturbabile della difesa rossoblù, è costretto a lasciare il campo a un soffio dal riposo

(45' ptlasciato inizialmente fuori dal campo, vi ci viene spedito a freddo dopo l'infortunio di Bani. Nella ripresa diventa addirittura capitano, fortificando il fortino rossoblù): non rischia mai, facendo le cose semplici che poi sono anche le più efficaci.pennella sulla testa di Pinamonti la palla del vantaggio. Oltre a tanta corsa ha il merito non comune di mettere cross sempre pericolosi. Esce dopo un'ora dopo avere dato tutto.(dal 16' stdà fiato a Sabelli pensando più a difendere che ad attaccare).arretrato sulla linea dei centrocampisti, disputa una gara di grande generosità tamponando in fase difensiva e provando a pungere in quella offensiva.

lavora con il goniometro e con il metronomo, non sbagliando mai misura e tempo delle giocate.(dal 16' stGilardino ormai lo vede più come regista che come mezzala. E infatti entra a metà ripresa surrogando senza troppa fatica il capitano).ostacolo pressoché insuperabile per chiunque gli si presti davanti. Roccia.cresce di partita in partita, confermandosi una pedina forse poco appariscente ma di certo fondamentale nello scacchiere di Gilardinoimpiegato da seconda punta ha spazio e tempi per prendersi grande libertà di svariare sull'intero fronte offensivo, togliendo qualsiasi riferimento agli avversari pur senza brillare. Da un suo recupero nasce il gol-partita.

(dal 16' stdentro per blindare il vantaggio, si divora il raddoppio che avrebbe potuto chiudere i discorsi con largo anticipo).debutto-bis condito da un gol bello e importante per lui in rossoblù. Malgrado riceva pochi palloni, mostra subito una buona intesa con i nuovi compagni di squadra e alla prima occasione utile lascia pure il segno. Cecchino.(dal 21' stuna sola palla-gol vera e propria che non riesce a sfruttare sbagliando lo stop. Ma la solita generosità indispensabile in una gara più di lotta che di governo)gli hanno tolto tre pedine fondamentali, due a ridosso del debutto in campionato, eppure guardando i risultati sembra che né lui né i suoi ragazzi se ne siano accorti. Quattro punti in due partite. Il gioco non sarà ancora quello della passata stagione ma il carattere e la voglia del suo Grifone sono forse anche maggiori.