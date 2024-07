Genoa: stallo Romàn, Kotarski balza in pole per la porta

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Vicinissimi pochi giorni fa, mai così lontani ora.Dopo essere stati a un passo dal dirsi sì,Il 24enne spagnolo del Maiorca è stato per almeno un paio di settimane l'obiettivo numero uno del Grifone, obbligato a regalare ad Alberto Gilardino il sostituto di Josep Martinez, passato nel frattempo all'Inter per circa 15 milioni di euro. Il club rossoblù e il portiere reduce da un'ottima stagione in prestito al Real Oviedo avevano anche trovato un'intesa di massima circa durata e condizione del contratto. Ma quando tutto sembrava ormai solamente da formalizzare. I rossoneri delle Baleari, dopo un iniziale consenso all'offerta genoana da 4,5 milioni più due di bonus, hanno alzato improvvisamente la richiesta, convincendo i liguri a tirarsi indietro.

I successivi tentativi di mediazione non hanno fin qui portano i risultati sperati, tanto che il Genoa sembra ora aver virato decisamente verso altri obiettivi. Il candidato numero 1 a raccogliere l'eredità di Martinez appare quindi adesso, 24enne croato di proprietà del Paok e già nel giro nella nazionale maggiore del paese balcanico. In questo caso l'ostacolo per i rossoblù è rappresentato dalla valutazione che i greci danno al loro numero 1.Il club di Salonicco chiede infatti almeno 10 milioni di euro, cifra tutto sommato non poi così distante da quanto il Maiorca pretendeva per Romàn.