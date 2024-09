Genoa-Roma: ennesimo pienone per il Ferraris. Esaurito anche il settore ospiti

Getty Images

Sarà ancora una volta unquello che domenica all'ora di pranzo ospiterà la sfida valida per il quarto turno di Serie A traCome avviene ormai ininterrottamente da oltre 30 partite casalinghe, anche a questo giro. La parte del leone, come è logico che sia, la faranno ovviamente i tifosi del Grifone, presenti oltre che con i 28.000 abbonati abbondanti anche con altri duemila tagliandi venduti per l'occasione. Duemila, ossia tutti quelli disponibili, sono anche i biglietti acquistati per il settore ospiti dai sostenitori giallorossi che contribuiranno a far registrarereplicando quanto avvenuto contro l'Inter il 17 agosto scorso in occasione della prima giornata di campionato.

A cinque giorni dalla sfida restano disponibili solo poche centinaia di posti, tutto ubicati tra Distinti e Tribuna. Spazi destinati ad essere riempiti nelle prossime ore.