Genoa, sorriso Frendrup: esordio in nazionale per il danese

In mezzo a tanti guai, rappresentati soprattutto da un'infermeria colma all'inverosimile, situazione a cui ha contribuito anche la pausa per far spazio alle nazionali,Costretto a fare i conti con le difficoltà fisiche dei vari Bani, Messias, De Winter, Matturro, Zanoli e Miretti, il tecnico del Genoa può se non altro rallegrarsi per la condizione psico-fisica di. La colonna del centrocampo rossoblù tornerà infatti certamente rinfrancato dalla parentesi in patria. Merito delarrivato ieri sera al Parken di Copenaghen. II 23enne di Holbæk è entrato in campo a otto minuti dal 90' al posto di Victor Kristiansen, con i suoi già avanti sul 2-0 che poi avrebbe deciso la sfida di Nations League con la Serbia.

Presenza fissa delle nazionali giovanili del paese scandinavo, Frendrup come detto non aveva ancora esordito nella squadra maggiore, complice anche un po' di sfortuna. Lo scorso novembre, infatti, il mediano del Genoa era stato convocato in vista della gara di qualificazione a Euro 2024 contro l'Irlanda del Nord. Un improvviso attacco influenzale, tuttavia, gli impedì di rispondere alla chiamata, costringendolo ad altri dieci mesi di attesa. Un'attesa finalmente conclusasi felicemente ieri sera.