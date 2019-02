Reti in quattro gare: se Antonio Sanabria aveva tra i propri obiettivi stagionali anche quello di far scordare Kris Piatek al popolo del Genoa la strada che ha intrapreso è certamente quella giusta.



La rete di ieri contro la Lazio, arrivata anche grazie a un pizzico di fortuna, ha dato il la alla rimonta del grifone risultando decisiva per la vittoria finale dei rossoblù. A fine partita il centravanti paraguaiano ha voluto celebrare l'evento con un post sul proprio profilo Instagram nel quale dichiara tutto il suo amore nei confronti dei suoi nuovi tifosi: “È un piacere poter sentire il vostro appoggio dalla gradinata ogni partita. Questo gol è per voi. Vi amo”.