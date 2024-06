Genoa, se parte Martinez può sostituirlo un altro spagnolo

Getty

Adesso che gli occhi del calciomercato si sono posati su, il Genoa si guarda attorno per individuaredel portiere spagnolo.L'attuale numero 1 del Grifone è entrato nella lista dei desideri dell'Inter che valuta il 25enne iberico tra i possibili candidati al ruolo di vice-Sommer. Trattativa possibile ma non semplice, viste le difficoltà economiche dei campioni d'Italia e laper il proprio estremo difensore.Tuttavia qualora l'operazione dovesse andare in porto il Genoa intende tutelarsi individuando il possibile erede dell'ex Lipsia. Un erede che anche in questo caso potrebbe arrivare dalla Spagna, 23enne portiere di proprietà del Maiorca messosi in luce nell'ultima stagione con la maglia del Real Oviedo in Liga 2.

Ex Under 21 spagnolo, Romàn potrebbe essere acquistato a una cifra