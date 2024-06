Genoa, Ottolini 'convoca' cinque giovani in ritiro: "Sono un nostro tesoro"

Getty Images

Conferme, nuovi acquisti e anche qualche giovane. Il Genoa che esattamente fra un mese comincerà la stagione agonistica 2024-'25 ripartirà anche da molti prodotti del suo vivaio reduci da prestiti vari in giro per l'Italia e l'Europa.Ad aggregarsi al gruppo di seniores selezionato da Alberto Gilardino ci saranno infatti ancheA convocarli pubblicamente è stato il direttore sportivo Marco Ottolini, durante la lunga intervista comparsa questa mattina sulle pagine sportive de Il Secolo XIX ":Oltre ai, abbiamo, in gol con l’Under 21 azzurra,Sono ragazzi cresciuti nel settore giovanile, di proprietà ed è giusto valutarli bene perchéè un difensore classe 2002 che ha giocato nell'ultima stagione alla Reggiana alla corte di Alessandro Nesta; l'attaccante esterno, oggi parcheggiato allo Standard Liegidi anni ne ha appena 18 ma è già nel giro dell'Under 21 azzurra; il 18enne grecoè il trequartista della Primavera rossoblù; l'ala sinistraè nata del 2004 ed è reduce dal prestito al Pescara; infine, il più 'vecchio' del gruppo dall'alto dei suoi 24 anni, è stato il regista dell'Ascoli in Serie B.